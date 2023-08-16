「衝奧」新作預告片曝光　畢利谷巴造型勁誇被批評醜化猶太人

由美國男星畢利谷巴（Bradley Cooper）自編自導自演的新作《Maestro》即將於今屆《威尼斯電影節》舉行首映，影片雖然未上映，但已被外界一致看好在下年舉行的奧斯卡獲提名。畢利於片中飾演已故猶太音樂大師Leonard Bernstein ，而影片的首個預告片今日曝光，畢利由後生演到老大騷演技，不過網民看過預告後即對造型大表不滿，直指他的「假鼻」有醜化猶太人之嫌！

據知原本猶太男星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）有意開拍此片，不過後來被荷里活兩大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）和馬田史高西斯（Martin Scorsese）成功爭贏版權將之拍成電影，並由擁有愛爾蘭及意大利血統的畢利主演。積於2021年受訪時曾表示開拍Bernstein的傳記電影一直是他長達20年的心願，如今不能開拍感心碎。預告片公開後，有網民就貼Leonard Bernstein的照片對比，並批評畢利片中的「假鼻」是多此一舉：「睇下真實Leonard Bernstein張相...發覺畢利谷巴那個反猶太的大假鼻絕對不必要...佢利用緊呢個去贏奧斯卡。」

除了網民不滿畢利的造型之外，猶太女星Tracy-Ann Oberman亦批評畢利：「如果畢利谷巴可以喺《象人》（Elephant Man）舞台劇中冇靠任何化妝之下演到，咁佢應該唔靠任何特技化妝—尤其係個『猶太鼻』之下飾演一個猶太男人。如果佢需要戴假鼻，其實等同『油黑塊臉』扮黑人一樣咁侮辱。」Tracy亦舉例愛爾蘭男星施安利梅菲（Cillian Murphy）都不需要靠任何化妝來飾演「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）。