黑人神隱多時首現身　出庭控訴大牙：用法律捍衞清白！

台灣前「黑澀會」成員「大牙」早前指控11年前遭前老闆「黑人」陳建州硬闖房間性騷擾，陳建州事後提告索償1,000萬新台幣（約253萬港元），及後更由民事改為刑事起訴，今日（16日）陳建州應台北地檢署傳召首度出庭，上午9時他身穿西裝現身，一落車先鞠躬致意，強調希望透過法律捍衞自身清白，而他步入地檢署時，被現場媒體包圍難以行程，有法庭人員請媒體讓路，陳建州則表示：「沒關係，他們這邊也是在工作」，並做出「讚好」手勢，上2樓前亦刻意回頭指辛苦各位記者朋友。

庭訊約半小時結束，陳建州離開時表示多謝各位關心，由於案件已進入司法程序，故不能詳細說明，但持續會用法律來捍衞自己的清白，並指一切都交給司法來處理。他說畢後轉身離去，被問到「大牙指控是不實的嗎」、「還是否認嗎」等問題，他都未有回答急步向前走，即使外面下雨，也未有撐傘淋著雨走上車，上車前回頭再度鞠躬，並高舉手指公畀讚。

對於黑人出庭，大牙經紀人回應：「目前大牙都沒有收到任何出庭通知。有關司法一事，請見諒無法回應。今日大牙無任何公開行程。謝謝大家。」