出道1個月！ZB1首度開騷招待近2萬粉絲入場

韓國選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE(ZB1),於7月10日正式出道,他們昨晚在首爾高尺天空巨蛋舉行出道後首場演唱會《2023 ZEROBASEONE FAN-CON》,1萬8千席全部坐滿,不少海外粉絲專程赴韓國支持偶像,演唱會亦同時透過韓國戲院及網站進行直播。

9子以《Back to ZEROBASE》一曲為演唱會揭開序幕,之後再唱出快歌《New Kidz on the Block》,炒熱現場氣氛。因為是首次在這麼大的場地開唱,成員均表示心情很激動,金地雄指:「這是我從小就夢想登上的舞台,可以我和心愛的人們在一起,我真的覺得好幸福。」

除了演唱出道碟主打歌《In Bloom》之外,他們亦演繹《BOYS PLANET》的主題曲《Here I Am》,以及比賽歌曲《Say My Name》、《Jelly Pop》及《Hot Summer》,令粉絲十分驚喜。

在Encore環節,9子再登場唱出《Our Season》,並與全場粉絲大合照留念,成員金奎彬表示:「多謝所有來自世界各地的粉絲,我好想再來開騷,這將會是永遠無法忘懷的瞬間。」石馬修則說:「今日天氣好熱,多謝大家的到來,我沒想過可以坐滿高尺巨蛋,大家好可愛,我會更努力去走進大家的心,我愛大家!」韓維辰則特別多謝來支持的父母和弟弟,並預告今後會有更多演出,內地成員章昊就表示:「今天可以跟大家玩得這麼開心,我好幸福,在線上觀看的粉絲們,我們好快會去找你們,下次再見,約定你們!」