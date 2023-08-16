出道1個月！ZB1首度開騷招待近2萬粉絲入場

韓國選秀節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE（ZB1），於7月10日正式出道，他們昨晚在首爾高尺天空巨蛋舉行出道後首場演唱會《2023 ZEROBASEONE FAN-CON》，1萬8千席全部坐滿，不少海外粉絲專程赴韓國支持偶像，演唱會亦同時透過韓國戲院及網站進行直播。

9子以《Back to ZEROBASE》一曲為演唱會揭開序幕，之後再唱出快歌《New Kidz on the Block》，炒熱現場氣氛。因為是首次在這麼大的場地開唱，成員均表示心情很激動，金地雄指：「這是我從小就夢想登上的舞台，可以我和心愛的人們在一起，我真的覺得好幸福。」

除了演唱出道碟主打歌《In Bloom》之外，他們亦演繹《BOYS PLANET》的主題曲《Here I Am》，以及比賽歌曲《Say My Name》、《Jelly Pop》及《Hot Summer》，令粉絲十分驚喜。

在Encore環節，9子再登場唱出《Our Season》，並與全場粉絲大合照留念，成員金奎彬表示：「多謝所有來自世界各地的粉絲，我好想再來開騷，這將會是永遠無法忘懷的瞬間。」石馬修則說：「今日天氣好熱，多謝大家的到來，我沒想過可以坐滿高尺巨蛋，大家好可愛，我會更努力去走進大家的心，我愛大家！」韓維辰則特別多謝來支持的父母和弟弟，並預告今後會有更多演出，內地成員章昊就表示：「今天可以跟大家玩得這麼開心，我好幸福，在線上觀看的粉絲們，我們好快會去找你們，下次再見，約定你們！」