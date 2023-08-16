東盟電影節2023啟發香港年青人探索東盟文化

【營業資訊】東盟電影節旨在透過電影細述的故事，促進跨文化交流，日前於M+戲院舉行柬埔寨得獎電影《白樓》特別放映會，邀得超過40名年輕人和嘉賓一同欣賞，包括柬埔寨駐港副領事彭蒂妲女士（Phoeung Chanthida）與香港-東盟協會主席黃永光先生。《白樓》導演寧卡維先生（Kavich Neang）亦親臨現場，與香港歷史文物保育建設有限公司（「香港歷史文物保育」）助理可持續發展總經理郭鎧怡女士探索柬埔寨的文化遺產，讓觀眾加深對柬埔寨文化的理解。「東盟電影節具有重要意義，為我們提供了一個獨特的平台來展現、分享和表彰東盟地區多元化及豐富的電影作品，體現出當地的文化和傳統。這次電影節的目的不僅是促進文化交流，也讓公眾更深入理解和欣賞多元的東南亞文化體驗，特別是年輕一代。」

柬埔寨駐港總領事彭靜女士（PECH Puthisathbopeaneaky）認為從另一個角度來說，電影節將有助推動文化外交，強化各國的緊密聯繫。她表示：「展望將來，我們希望提升大眾對東盟不同文化和傳統的興趣，亦期待香港和東盟國家繼續舉辦更多類似的活動，鼓勵文化交流。」

深入剖析柬埔寨文化及遺產保育的重要性

《白樓》是導演寧卡維執導的首部劇情片，以20歲年輕人Samnang的視角，細說家園面臨拆遷的經歷。電影透過白樓的故事映照出柬埔寨社會的共同回憶和活力，同時亦展現出文化藝術作品，如何透過闡述社區經歷過的人和事，呈現歷史文物保育和社區發展的信息。白樓不只是一座歷史建築，獨特的建築風格和設計亦讓所有曾目睹其風采的人留下深刻印象。導演寧卡維先生表示：「製作這部電影的靈感源自我的個人經歷。白樓充滿不同故事，而親眼看着自己的鄰居收拾行裝離開家園，實在令我百感交集。我深切渴望紀錄這建築裝載的意義和回憶。雖然白樓的外觀經過歲月洗禮，但它蘊含厚重的文化價值，對柬埔寨而言是無價瑰寶。我很榮幸這部電影可以於東盟電影節放映，向不同國家的觀眾介紹柬埔寨獨特的歷史和文化。」

寧卡維導演對保護具歷史文化地標的見解，正好與香港歷史文物保育建設所作出的努力相符，認為文化遺產的保護有助建立大眾對社區的認同，並加強人與社區的聯繫，故一直致力活化及保育歷史建築，提高其觀賞性和意義。郭鎧怡女士亦分享香港歷史文物保育建設與志同道合夥伴的合作經驗，包括與本地藝術家、文化組織和本地社區，共同保育及推廣香港大澳的文化遺產。自保育項目於2012年3月開展以來，已吸引超過170萬學生和公眾參與。

啟發香港青年 培養跨文化意識

香港-東盟協會主席黃永光先生表示：「衷心感謝柬埔寨駐港總領事彭靜女士的支持及推介，把這部獨特的電影帶給香港觀眾。我非常欣賞文化藝術媒介在保育和推廣文化遺產方面所擔當的角色，見到年輕人對電影及柬埔寨文化充滿興趣，我亦深感鼓舞。」他續說：「中國與東盟各國多年來是彼此最大的貿易夥伴，我們也有着互動和互相學習的悠久歷史，奠定了堅實的基礎。我希望東盟電影節會啟發香港年輕人探索東盟成員國的多元文化，通過促進強大的貿易和文化交流，我們能夠進一步深化中國與東盟的團結和友誼。」

東盟電影節已於8月4日開幕，並將於8月19日完滿結束。逾600名本地學生及在港就學的東盟學生獲邀觀賞21場於各區放映的精選電影。