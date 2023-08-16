舊作被爆非真實故事　網民嬲爆要求遞奪珊迪娜奧斯卡影后

美國女星珊迪娜布洛（Sandra Bullock）近期飽受男友離世的傷痛，怎料近日她於2009年主演的舊作《守護有心人》（The Blind Side）被爆出負面新聞，影片是改編自一名美式足球員Michael Oher的真實遭遇，故事講他被一名白人夫婦領養，最終他在球壇打出一片天。珊迪娜憑片中主婦Leigh Anne Tuohy角色而勇奪奧斯卡及金球獎影后。事隔多年，Michael Oher日前卻踢爆整個故事是假的全屬謊言，他從未被領養。直指夫婦2人是利用他的美式足球天分來為他們賺錢。消息傳出後立即惹來很大迴響，有網民更呼籲要遞奪珊迪娜的奧斯卡金像獎。

網民於社交網留言批評：「如果Michael Oher指控係真嘅話，那我哋要將個奧斯卡金像獎攞走，並畀更應得嘅《天生不是寶貝》（Precious）女星嘉碧絲狄比（Gabourey Sidibe）。」不過暫時未有證據證明珊迪娜一直知道整個故事是「老作」，有網民就認為珊迪娜是無辜亦是「受害者」：「珊迪娜用時間嚟證明自己嘅實力，而佢啱啱因漸凍症失去伴侶。除咗扮演一個角色，佢冇做過任何其他嘢。你哋放Ｘ佢一馬，就假裝個奧斯卡係佢另一部值得獲獎嘅《引力邊緣》（Gravity）囉！」