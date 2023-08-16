【簡潔生活學】DIY收納車滿足又實用
2023年08月16日 14:00
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（網上截圖）
喜歡收納的朋友，必定Follow不少有關收納的IG帳號或是YT Channel。因工作關係，我也不定期瀏覽這些資訊，當中以日本的影片最吸引，因為他們創意度高，加上收納用品不斷改良，很值得參考。
最近在LifeStyleJournal_saku的視頻，看到影片標題：【隠して使うが正解】100均のワイヤーネットを使った収納アイデア（意譯：100円鐵絲網的收納創意：隱藏的正確使用法）。顧名思義，就是利用在百元商店買到的鐵絲網，發揮收納功用的點子。
先講「百元商店」（即是我們的12蚊店），我知道很多朋友很喜歡逛，因為店內的貨品包羅萬有、價錢又平，只有動腦筋發揮創意，便可以為家居增添簡單又實用的收納小工具。
影片前半部主要介紹無痕貼掛鈎配合鐵絲網的收納方法，當中展示幾款承重量不同的掛鈎，不過並非全部成功，也有失敗個案！而我最欣賞是用4塊不同大小的鐵絲網加4個轆，只需用索帶，就成功砌到一架輕便收納車！只要加上掛籃，就可以放不同的清潔工具或日用品，對於香港現時的納米樓，真的幫到手！有興趣的朋友，可以睇片學下整番架（https://youtu.be/rE_-kd_j-SE ）！
Profile：Kitty Wong
-已婚，育有3名子女
-MCM專業收納服務網站創辦人
-日本及美國認證收納師
-認證生酮飲食教練
-認證瑜伽教練
-認證私人健身教練
-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師
Facebook：Kitty KY Wong
Instagram：kitty100trial