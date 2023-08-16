【簡潔生活學】DIY收納車滿足又實用

喜歡收納的朋友，必定Follow不少有關收納的IG帳號或是YT Channel。因工作關係，我也不定期瀏覽這些資訊，當中以日本的影片最吸引，因為他們創意度高，加上收納用品不斷改良，很值得參考。

最近在LifeStyleJournal_saku的視頻，看到影片標題：【隠して使うが正解】100均のワイヤーネットを使った収納アイデア（意譯：100円鐵絲網的收納創意：隱藏的正確使用法）。顧名思義，就是利用在百元商店買到的鐵絲網，發揮收納功用的點子。

先講「百元商店」（即是我們的12蚊店），我知道很多朋友很喜歡逛，因為店內的貨品包羅萬有、價錢又平，只有動腦筋發揮創意，便可以為家居增添簡單又實用的收納小工具。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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