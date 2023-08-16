缺席多場新片謝票︱193慘被訊息騷擾：唔係義務！

組合ERROR成員郭嘉駿（193）近日指自己在出席謝票場後收到騷擾訊息，強調謝票並不是義務，他寫道：「收到啲好騷擾嘅message，所以同大家解釋番。謝票並唔係義務，我亦都冇應承過任何嘢。身為一個配角已經做足晒戲劇上嘅本分，亦希望大家買飛入戲院係帶住一個想睇電影嘅心情入去。」

而193昨日推出今年首隻個人新歌《以為只是沒送花》，他指近一個月工作非常忙碌，身體狀況好差，他又說：「既然原來抽時間去謝票係會收到騷擾message，今後我決定唔再謝票，不過請大家繼續大大力支持《陰目偵信》呢套電影。」

據《陰目偵信》的官方專頁貼文寫道，上周六（8月12日）將於港九新界舉行9場謝票場，原定出席演員有193、Dee、郭思及導演梁國輝，但在頭3場的大埔、九龍塘、荃灣，及尾兩場的沙田和尖沙咀站，合共5場都未見193蹤影，惹起買票入場支持193的觀眾不滿，並紛紛去群組洗版滋擾，因而令193爆Seed。

193曾表示今次電影僅是配角，並一度傳出他不滿戲份少，而他接受鄭裕玲訪問時，亦一再強調是茄喱啡，因而令觀眾認為這是他缺乏宣傳活動的原因。