未來建築 綠綠無窮 So Fresh！

不少潮人都嚮往過綠色生活，能於大自然的懷抱下享受人生，固然妙不可言，若居室的設計跟周邊環境融為一體，即使花重本打造，也是物超所值。像以下介紹的奇趣建築概念，無不披上極具層次感的綠色外衣，跟大自然實現「無縫連接」，引領大家迎向綠色未來。

Green House

打正旗號以綠色命名的「Green House」，由曾於Golden Trezzini Awards 2022獲頒最佳私人住宅項目金獎的伊朗建築師Milad Eshtiyaghi設計。從預想圖所見，這幢洋房盤踞於水道旁，周邊盡是青葱的綠地，環境清幽，它的外觀以墨綠色為主，又呈現出不規則的造型，好像天然生成的大自然產物，當中的生活區均裝上落地玻璃窗，貌似一個個巨大樹窿，突破大家對綠色蝸居的想像。

內部設計方面，「Green House」的樓底極高，配合複式設計、嵌入式燈具、大面積玻璃窗，使室內空間極為開揚。Milad Eshtiyaghi為了令住客能進一步親近大自然，部分生活區以天窗取代天花，又加入半開放式設計，更於樓房外圍加設浴缸、休閒區等設施。

Mountain Air Villa

以薄荷綠為主色的「Mountain Air Villa」，出自俄羅斯建築設計師兼AI藝術家Maria Dudkina之手，構思以懸崖為據點，有多個不同形態，強調與自然環境融為一體，其中一個造型貌似熊仔頭，有趣極了。據設計師表示，這個建築概念融合了現代風格和自然元素，室內設計以舒適為大前提，除了注入大量深淺不一的綠色布置，還加入不少「岩石」元素，像天花、牆壁、浴缸等等，在視覺上給整個空間帶來豐富的層次感。