曾參演劇集《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)的44歲美國女星Taryn Manning,日前在社交平台拍片自爆與一名已婚男子約會,並大爆她們的交往的過程,更爆對方喜歡被舔「菊花」連續3晚「狂舔」,而自己亦不介意為他這樣做,認真重口味!

她亦表示自己非常愛對方,更愛到能用金錢來買一艘船送給他。此外,她亦在影片中透露該名男子的妻子「難以忍受」她的行為,並威脅要對她申請限制令,而她一於好少理:「無論如何,我已經連續幾星期舔你男人個X眼,佢嚟搵我,而我對佢咁做。」

Taryn事後知衰除了將相關影片刪除之餘,亦於社交網撰文道歉並坦言當情婦是錯誤的:「我和一名已婚男子開始戀愛關係,佢話明會為我離開佢老婆,但我知道呢個係冇可能。」並認為此事給她一個「巨大的教訓」,希望網民能給她隱私。