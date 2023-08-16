謝安琪生日收張繼聰呢份禮物　有感情又有質感

歌手謝安琪（Kay）今日（16日）為未來音樂祭2023進行拍攝，她透露早前拍畢劇集後已火速錄製了幾首新歌，其中一首歌《成婚破浪》最特別，要加快拍攝MV，她解釋：「因為首歌係張生（老公張繼聰）寫畀我嘅生日禮物，首歌係佢喺我生日當天寫。我哋注重結婚周年多過生日，生日一切從簡，一家人食餐飯，食完飯見佢靈感如泉咁不停寫歌，我就冇打擾佢，到半夜時候佢畀咗首歌嘅Demo我聽，我覺得好好聽，我以為佢係幫邊個歌手度身訂造，點知佢話係送畀我，我當時好感動同驚喜，因為我哋係唔興送禮物。首歌聽得出係一個有經歷嘅男人寫，好有感情同質感，聽完好感動。」

Kay指收到歌曲後，即時思考該找誰填詞，她想起老公最近有首新歌《日薄西山》是一首表達愛意的歌曲：「首歌由小克作詞，我同小克講我好鍾意首歌，首歌好幫到手，可以增進夫妻感情，我聽到喊，於是我就搵小克幫我嘅新歌作詞，我同佢講番自己對婚姻嘅體會，婚姻唔一定係一帆風順，當中會有好多經歷，大家需要互相扶持幫助，令婚姻嘅小船長久開下去。希望將首歌送畀相信長久愛情，願意踏入婚姻殿堂嘅人，想送呢個祝福畀佢哋。」Kay坦言結婚16年，外界以為他們很美好，但事實上並非全部都是開心，但感恩能找到一個可以互相依靠的人。另外，早前Kay與張繼聰擔任姜濤個唱嘉賓，仔女也有捧場，一家四口在後台跟姜濤合照，她稱仔女會聽不同音樂風格的歌曲，雖然不是姜糖，但也很喜歡姜濤，之前有觀看張繼聰與姜濤合作的劇集。