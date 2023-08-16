張學友個唱跌低撐到尾　郭富城讚專業：我受傷都唔會講出嚟！

天王郭富城今日（16日）出席快餐店活動，身體力行推動環保訊息。城城接受訪問時，被問到另一天王張學友於演唱會台上跌低依然撐到尾，他說：「學友係專業嘅，好似我受傷都唔會講出嚟，其實近排我嘅演唱會都發生意外，因為要做個大動作，我踏後咗一步，但個升降台得4呎乘4呎，結果我被夾住隻鞋，係完全冇試過咁情形，最終要將升降台放番落去，我先鬆得開，其實都真係幾危險，可以變好大件事。我喺舞台30年都未結試過，原來喺舞台仲有好多要學習嘅地方，細節亦要兼顧。」

對於太太方媛化身Barbie，被網民大讚靚兼皮膚好，又指他識揀太太，城城聞言即開心表示：「我代佢答，多謝大家嘅讚賞。（咁你幾時扮Ken？）男朋友？其實我哋喺唔同嘅工作崗位，佢鍾意推廣美容同時時裝，佢會開心，而我就一定喺舞台同電影方面，嚟緊會試搵國際級排舞老師合作。（影到你買珠寶畀太太。）佢咁辛苦，又要相夫教子，佢生日作為老公畀啲小禮物好正常。（你幫佢慶生嘅酒店好靚。）囡囡們當時都嚟埋上海，依家我係Family Man嘛。嗰間酒店我最欣賞係無人機表演，真係大開眼界，嚟緊我應該會返內地巡迴演出，會考慮無人機嘅元素，睇吓可唔可以加插喺裏面。」

至於大女「大寶」將於9月生日，城城台上提及考慮幫對方於快餐店舉行生日會，事後他表示：「其實都要視乎佢嘅意願，小朋友一定想要大Party，請晒啲同學仔嚟玩。」他又透露「大寶」即將升讀小一，目前已有很多自己的想法及和「每事問」，我要好耐心咁去解答。」