本日日本：皮革品牌聯乘　鹿皮釀酒味道竟然係……

烈酒種類多不勝數，要試特別口味的話，日本Mitosaya藥草園蒸餾所與皮革品牌Hender Schema合作，將於8月21日推出用鹿皮蒸餾出來的烈酒DEAR DEER。Mitosaya多年來經過不同試驗，選用了入口無害的皮革鹿皮，製作過程亦很繁複，並沒有使用正常鞣製皮革過程中用到的單寧或化學物質，而是以人手去除鹿皮上的雜質，與胡椒及風藤一起蒸餾，再放在橡木桶釀製而成。特點是洋溢胡椒的濃郁味道，並提取了鹿皮的味道，入口既清爽又刺激。有100ml和500ml兩種容量選擇，飾以壓印了酒名的皮革，取代傳統招紙，隨酒附送的皮製盛酒袋亦很有特色，整體甚具收藏價值。8月19至20日於東京藏前更會舉行發布活動，可免費進入會場率先品嘗新酒的味道。DEAR DEER於スキマ惠比壽．合羽橋．宮下公園．大阪店及Mitosaya網店有售，100ml售9,900日圓（約HK$535）、500ml售19,800 日圓（約HK$1,069）。