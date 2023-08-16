譚校長暴瘦後手打石膏　傷勢加劇全因錫粉絲！

年屆72歲的「校長」譚詠麟，今年運程麻麻，特別是健康方面。繼早前4月被人影到他中年發福捧巨腩在球場踢波後，與溫拿其他隊友現身灣仔書展時，竟聲沙變「彭健新Tone」，更因中暑而暴瘦17磅，搞到面容憔悴，嚇壊眾人。

日前一連7場「溫拿出道50周年告別騷」圓滿落幕，但看回片段時，發現校長右手包裹得實一實，拍手位時又輕輕拍，不少粉絲都大感擔心。直至近日，校長終在其社交網上自爆：「溫拿演唱會開秀前在後台不小心碰到手腕以為普通防護就足夠，點知還是要打石膏及打針才能慢慢康復！已經9成ok 了！」一眾粉絲看後均勸校長要多保重，又表示「怎麼回事啊手都腫了，麻煩你制動10+天，請個喂飯的，謝謝」、「保重麟體」。

誰料有粉絲在留言區大爆表示，疑見有其他粉絲扯校長的手，而令他傷上加傷：「也希望在演唱會有機會和校長握手碰拳的歌迷們注意秩序 不要扯/抓倫倫的手啦」、「拉他手的那個男的真的很糟糕，我當時正在拍他互動，結果錄到他硬拉我倫，真的罵死他」、「明明應該是很痛，但在演唱會上哪怕被不懂事的人拉住手也完全看不到您有一絲皺眉的表情，讓人又心疼又欽佩」。

今日（16日）校長一早便到大館附近四處遊玩，從相中可見，他右手手腕雖然仍有包繃帶，但似乎都已經比之前好很多。