滕麗名事業愛情雙豐收　老公簡直「度身訂造」

藝人滕麗名喺《愛．回家之開心速遞》中表現亮眼，完美嘅演繹更喺將「熊尚善」一角深入民心，而最近受邀上訪談節目嘅滕麗名，更罕有公開分享同金融老公朱建崑嘅感情狀況，引嚟唔少網友睇到嘩嘩聲呀！

向來比人「女強人」感覺嘅滕麗名，提起同老公嘅點滴時，難得表現出「小鳥依人」嘅一面，講到興奮處仲會笑得勁甜，剩係睇反應就知滕麗名同老公有幾恩愛，而滕麗名亦分享同老公第一次見面嘅經歷：「如果嗰個男人對你有興趣嘅話，佢剩係唔會同你講嘢，而呢樣嘢係吸引到我嘅注意，嗰陣佢派卡片，剩係唔派畀我一個，我唔明佢點解唔派畀我？究竟發生咗乜事？」並表示之後喺朋友聚會上，間中都會見到老公嘅出現，之後2人亦慢慢發展出感情。

另外，滕麗名亦分享道自己向來鍾意「Man啲」嘅男人：「我鍾意人有好多唔同嘅嗜好，樣樣都識啲就會覺得好Man，會崇拜佢，就算佢好兇狠，我都會好崇拜佢，我老公最吸引我嘅地方，佢係一個好冷靜嘅人，發生乜嘢事都可以好冷靜，呢一點我係好佩服佢。我記得曾經有人講過，一對好夫妻，如果可以維繫得好，係個老公好冷靜，個老婆會比較剛烈，呢段關係就會相處好融洽，我老公嘅情緒控制得好好，呢樣係幾欣賞佢，而且佢又好多嗜好，我唔使擔心佢會悶！」簡直係為滕麗名「度身訂造」嘅夢中情人呀！