莊子璇唔在意輸贏　郭珮文克服社恐變大方得體　

《2023香港小姐競選決賽》將於本月27日舉行，近日16位候選佳麗正進行最後階段特訓，勢以最佳姿態踏上港姐決賽舞台。為了讓佳麗親眼見證及回顧參賽以後的變化，日前她們拍了宣傳片《給一個月後的我》，片中將佳麗於6月尾、7月尾接受的個人專訪組合再剪輯成8條宣傳片，片段中大家除可看到佳麗外貌上的蛻變外，還能了解她們心路歷程的變化。

眾多佳麗之中，以姜依宁(Jenny)、鄧凱文(Eris)最為感性，在越南外景已被揭爆喊的Jenny，原來早於6月尾受訪時已哭成淚人，當時她一邊落淚、一邊哽咽謂：「呢個係我人生中第一次面對咁多鏡頭，真係......」；回看一個月前拍下的片段，Jenny再度淚盈於睫，現在面對鏡頭已明顯較之前進步不少的她，坦言會「繼續堅持」。至於6月尾受訪時不知所云的Eris，看回一個月前的自己更傻氣為自己打氣，數度感觸拭淚的她謂：「好多謝一個月前嘅自己，依家可以同番一個月前嘅自己講，我做到喇。」

曾大爆自己有社恐的郭珮文(Juliana)之前受訪時明顯驚青，全程忍笑之餘、表現亦相對尷尬。經過一個月的磨練後，Juliana不但變得大方得體，她更淡定表示連社恐亦似乎有所改善：「我變得冇咁驚人，喺越南嗰度我要同好多陌生人講嘢，我發現自己原來係做到，同埋真係享受嘅。」與Juliana同為熱門的王敏慈(Lovelle)面對一個月前的自己搞笑地做出「頭大」動作，並謂參賽後信心大增：「之前我好緊張，其實一路以嚟感受到好多支持，呢個係動力，我唔想讓支持我嘅人失望。」

另一大熱莊子璇(Hilary)相比一個月前明顯表現更淡定，說到勝負，她笑言：「我唔係好在意輸贏，做得好過尋日已經可以喇。」Hilary在越南之旅時曾自揭是宅女，想不到原來陳霈錤(Hera)亦同樣愛居家，她受訪時笑言：「我可以匿埋喺間房10個鐘，參賽後我覺得我個人開朗咗。」