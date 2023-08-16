譚旻萱成新一代「阿寶」　想有鄧麗欣一半咁好

「文青女神」譚旻萱（Mandy）今日（16日）現身運動品牌活動，同場有NBA球星Donovan Mitchell，身高1米77的Mandy本身是籃球校隊，她坦言能見到NBA球星是很難得的一件事：「佢哋仲叫我落場同佢切磋，切磋呢個字太重，我喺側邊學吓嘢都勉強，不過我好期待見到佢，因為佢好高，我已經好耐冇試過抬高頭望人。」她自言入行後球技生疏不少，但間中技癢也會落街場鬥波。

Mandy最近被導演葉念琛看中拍攝《不是你不愛你》，成為新一代「 阿寶」，被指取代鄧麗欣時，她謙稱：「唔係取代，不過做阿寶都有壓力，因為佢做得咁好，希望我有佢一半咁好，成為大家鍾意嘅阿寶。」講到跟台灣男神陳昊森合作，她坦言對方在戲內戲外都很有魅力，被對方電倒：「佢咁Charm，我真係好難搞！」另外，提到ERROR成員193揚言已盡了配角本分及受到騷擾，故不會再為電影《陰目偵信》謝票，身為該片女主角的Mandy對此表示：「拍完套戲之後，大家都冇聯絡，但拍攝時大家都好認真同開心。（覺得可惜？）冇話可唔可惜，我尊重個人選擇。」