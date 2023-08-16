Ecchan　人氣網紅Ｅ峰暴

家陣要成功取得知名度，唔一定要做歌手同演員，做網紅亦一樣得！不知幾多網紅粉絲成千上萬，甚至遍布世界各地。而喺日本亦有好多樣靚身材正嘅網紅，好似Ecchan就係其中一位，最近佢更投身寫真女優行列，勁騷E奶畀大家欣賞。

白滑玉乳

要做一個現代人，其他嘢可以唔識，但係一定要識得上網，因為上網可以取得好多新資訊新知道，仲可以欣賞到網紅們為大家炮製嘅精彩節目！而唔少網紅都秀色可餐，絕對可以為各位男士帶來眼福，例如近日積極進軍寫真界嘅Ecchan。

今年29歲嘅佢，以前就話女人三十爛茶渣，但係Ecchan唔單止樣貌艷麗迷人，仲帶幾分少女味，而且肌膚質素相當好，白滑幼嫩猶如剝殼雞蛋一樣。而佢本身亦體態婀娜曼妙，曲線優美之餘，心口仲有對分量十足嘅E Cup美乳，亦因為身材如此誘人，令佢近日公開水着寫真嘅時候，令各位觀眾為之驚艷！

性感四圍焗

Ecchan最近投身寫真女優行列，之前佢就係一位人氣網紅，主要係為網絡頻道《BOM BOM TV》效力，而呢個頻道以年輕人作為對象觀眾，更加成功挑戰「30秒延伸自製核突膠最遠距離（8人組）」健力士紀錄。

此外，佢本身都會以個人身份拍片，影片嘅內容就以吃喝玩樂為主，亦經常以性感形象演出，換上大騷火辣身材嘅泳衣，去到不同嘅桑拿設施介紹一番。另外，Ecchan仲同其他網紅結成女子組合「STMLT」，一齊夾BAND獻唱，一齊喺舞台上發揮性感魅力！

Ecchan最近除咗繼續做網紅拍片，亦同其他網紅夾BAND，從其社交網當中就可以留意到好多Ecchan嘅最新演出情報，仲可以睇到好多性感寫真添！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎

三圍：34E-24-34