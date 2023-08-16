馮允謙新歌搵Yanny做100分女友　逼佢聞爛襪腳

唱作歌手馮允謙（Jay）的新歌《收到收到》MV，邀請了有份與他一起作曲的Gareth（陳考威）女朋友Yanny（陳穎欣）擔任女主角，MV畫面甜到漏，飾演一百分女友的Yanny，會為只顧創作音樂將所有事情拋諸腦後的Jay，安排好生活日常所需，甚至在家中每個角落貼上memo紙，提醒另一半飲水、食飯。Jay坦言每個男仔其實好清楚另一半對自己有幾好，這首新歌正好用來送給所有女朋友，多謝她們對另一半無條件的付出。

Jay表示新歌是《報復式浪漫》後另一首sweet爆的情歌，MV以情侶間生活細節為主，因為男主人是大頭蝦，貼心女友Yanny將memo紙貼滿家中每一個角落作提示，最搞笑是不懂看中文的Jay，導演要他拿着memo紙露出感恩女友關心的笑容，難免要旁邊的工作人員翻譯，好讓Jay他入戲。

其中一個鏡頭，講兩小口剛起床摺衫，Jay發現自己對襪穿了一個大窿，於是穿上腳，露出一截腳趾公，逼Yanny聞他的爛襪腳，但怕醜的Jay一直表現尷尬，他擔心伸腳會弄傷對方，最後要Yanny講：「唔怕啦！你對埋啲落我塊面。」才成功拍攝出這個搞笑又甜蜜的畫面。他說：「好多謝Yanny做我MV女主角，佢係一個好easy going（隨和）嘅女仔，二來佢係Gareth嘅女友，所以佢好早已經聽過呢首歌，佢都好鍾意。」

Jay與女友間有否為生活瑣碎事情發生拗撬，他坦言：「都有，例如女朋友煮完飯，想我即刻洗碗，但我想睇一陣電視先，但佢會覺得洗咗碗之後可以咩都唔使理，安心睇電視，其實佢咁做，都係為咗我好，而《收到收到》呢首歌，就係想帶出呢個資訊，希望大家都鍾意呢首歌。」