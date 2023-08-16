Day被Gao揶揄為食　取笑咀嚼肌運動量足夠

女團COLLAR成員Day、Winka、Gao 及芯駖今日（16日）出席運動品牌活動，講到各人擅長的運動時，向來愛吃的Day被Gao取笑：「你個咀嚼肌運動好足夠。」Day自言最擅長跳舞，又趁機宣傳團綜，表示在新一集團綜內自己有很大運動量，問到在團綜上各人以泳裝示人，會否擔心被比較身材？Day坦言：「因為我哋玩遊戲嘅動作好大，所以唔會太性感。」芯駖自稱大家的泳裝是老少咸宜款式。

另外，Day近日邀得一班中學同學跳舞為團歌《idc》宣傳，問Day如何威逼利誘他們？她笑言：「其中一個中學同學係我歌迷會嘅管理員，原本只係佢一個跳，後來感染咗成班人一齊跳，我冇威迫佢哋，但唔知我個朋友有冇。」至於Winka日前推出第2首個人單曲《奇異小姐》，她稱無壓力：「因為對我嚟講係一件盛事，好似第2個BB出世咁，新歌紀錄咗我嘅人生高低起伏，係我嘅生命的記載。（你同隊友Marf又一次同時間出歌？）一定係，因為上一次大家都係差唔多時間出，好有緣份，雖然我哋兩個事前冇夾過新歌題材，但想表達嘅嘢好類似，大家心有靈犀。（驚唔驚被比較？）雖然內容相近，但大家嘅表達方式唔同，可以迎合唔同聽眾嘅需要。」

另外，港產韓國男團XODIAC香港成員Leo與Sing亦有現身，兩人已當了年半練習生，現時在韓國首爾居住，特別為今次活動而返港，今次難得返港，Sing笑言希望可以在港待久一點：「喺香港住咗十幾年，返嚟絕對冇唔慣，講嘢都舒暢啲。」至於工作方面，要交由公司安排，現時專心準備舞台，問到想跟哪位藝人合作？他說：「冇指定合作對象。（有冇信心挑戰MIRROR？）唔好話挑戰，佢哋係前輩，我要向佢哋學習。（想唔想好似韓團GOT7香港成員王嘉爾紅到返內地？）點會唔想，唔限內地，想紅到全世界，貪心啲。」