【是日通勝】

農曆七月初二

癸卯年 庚申月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

宜：祭祀、入學、移徙

忌：理髮、交易、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、23、33

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：不可長時間對住電子產品，雙眼需要休息！

金牛座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

雙子座：身處逆境要保持開朗，負能量會拖垮健康。

巨蟹座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

獅子座：財運差，不顧後果地花錢，易惹上一身債。

處女座：炫耀幸福冇好處，保持低調有助避開是非。

天秤座：平凡是福，懂得感恩，可望迎來愉快一天。

天蠍座：處理錢銀問題有點糊塗，投資忌輕舉妄動。

人馬座：過得自己過得人，待人接物必須問心無愧。

山羊座：事業運強，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

水瓶座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

雙魚座：健康不錯，但要注意節食收身易弄巧成拙。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）牛 惹是非

鼠：運勢低迷，心情苦悶，做事無精打采。

牛：是日沖煞，管好嘴巴，小心禍從口出。

虎：人緣旺，獲長輩牽線，可遇到有緣人。

兔：交際能力強，從事銷售業務者最有利。

龍：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意效果。

蛇：身體易出現小毛病，謹記病向淺中醫。

馬：渾身正能量，易在事業上踏出成功一步。

羊：幹勁十足，具上進心，事業易取得突破。

猴：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

雞：展現幽默一面，可在社交上獲滿足感。

狗：麻煩事多得令你應接不暇，士氣受挫。

豬：財運強，是啟動新投資計劃的好時機。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

紋眉

紋眉和面相有關嗎？玄學中的面相學，是指透過觀察一個人的面部特徵，來推斷其個性、運勢和命運。而紋眉則是美容方法，通過在眉毛上進行紋繡，來改善面部輪廓和提升整體美感。

在玄學面相中，眉毛被視為一個人運勢的象徵。根據玄學理論，眉毛的形狀、顏色和位置都能反映一個人的性格特徵和命運。

簡單來說，眉毛呈現弧形，會被認為是一個積極、樂觀和有自信的人；如果眉毛呈現直線形狀，則會被認為是一個理性、冷靜和謹慎的人。此外，眉毛的顏色也被認為與個人運勢有關，例如黑色的眉毛被視為好運的象徵，灰色或白色的眉毛則被認為是不吉利。

如果一個人的眉毛稀疏或缺乏形狀，可以通過紋眉來增加眉毛的密度和形狀，從而使整個面部看起來更加立體和有神，自信心亦會提高。

總括來說，撇除玄學面相，紋眉或修眉都是東方文化中廣泛應用的美容概念。其實不只「女為悅己者容」，應該人人都留意自己的外表，先從自己愛護自己開始，建立自信心，心態自然樂觀開朗，處處笑臉迎人，好運氣亦會被你吸引過來。