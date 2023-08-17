失婚泥鯭再被揭曾訂婚︱黃心穎唔否認有餡　馬國明豎拇指恭喜

女星黃心穎被東網獨家踢爆下嫁「Band 佬」泥鯭後，再傳奉子成婚，未有否認的準新娘開行「夫妻Mode」接受祝福，更獲被搶閘結婚的舊愛馬國明大方送上「5字真言」。至於曾離婚的泥鯭，再被揭有一位曾訂婚的圈外女友，感情生活精彩。

黃心穎前日爆出與樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）入紙申請結婚，被指明搶前度馬國明娶湯洛雯的結婚「頭啖湯」，昨日（16日）再傳出她無預警下急嫁人，疑因與泥鯭同居已久，情到濃時搞出人命所致！對於雙喜臨門之說，一對準新人未有否認，但不肯公開結婚詳情，心穎更以「準黎太」口脗回覆：「我倆多謝大家的祝福，沒有補充，多謝。」泥鯭亦「婦唱夫隨」，以相近用詞回應：「多謝大家，沒有補充。」短短幾句都相當合拍。

湯洛雯夾口供送祝福

鐵定於年底娶湯洛雯的馬國明相當大方，用簡而精的「5字真言」向舊愛送祝福：「恭喜佢哋呀」，再加上3個笑臉及兩個手指公Emoji；曾與心穎分屬好姊妹的湯洛雯亦口徑一致：「當然恭喜祝福佢哋。」問到婚禮進度，她透露：「搞緊，還好，進行中。」同樣曾是閨蜜的莊思明則坦言已有一段時間沒跟心穎聯絡，仍隔空恭賀：「結婚係開心事，當然要恭喜佢啦！希望佢開開心心。」曾與心穎主持《學是學非》的李佳芯及好友朱千雪，亦為她出閣感高興。

準新郎風騷放狗

泥鯭多年來感情生活撲朔迷離，有過一段失敗婚姻的他，曾有一位感情要好的圈外女友，更於2017年求婚成功，當年他一反低調風格，捉實女友隻手晒戒指，並到西貢影婚照，非常甜蜜。2019年，2人曾被拍得拖手行街，又在漢堡包連鎖店用膳，網民大讚這種女子相當難得。直至2020年，他與心穎傳出戀情，當年泥鯭揚言已跟女友分手。

人逢喜事精神爽，泥鯭爆婚訊後首曝光，昨日落樓放狗時罕有除罩露出勝利笑容任影，未有同行的心穎則在網上晒命，留言多謝「親愛的」：「好驚喜收到遲嚟咗半年嘅生日禮物。」