星玄︱余思霆恨嫁出面　激凸派福利為「徵婚」？

8月17日係黑貓感謝日，今日嘅幸運星係金牛座，你哋運氣好到不得了，喺職場競爭入面佔盡優勢。余思霆就係金牛座，華姐冠軍余思霆入行以嚟，一直都大方展示好身材，同朱敏瀚3年情斷，回復單身嘅佢，之前曾發文話表示「想要有一個屬於自己的家！」似乎暗示想結婚，不過佢都趁住今年夏天嚟個大解放，大派福利圖，分享水面跳起嘅螢光粉紅色泳裝照，胸前激凸疑似飛釘，網民亦好心提醒佢，不過思霆完全唔在意，仲霸氣回應話，去海邊唔着泳衣，唔通着外套咩。熱愛戶外活動嘅佢，原來佢仲係滑雪高手，喺全新旅遊節目《日本限定Super遊》，以現時外國滑雪場極流行嘅Bra Top裝束登場，冰天雪地入面，見到咁嘅一幕，真係幾養眼，今日運氣咁好，仲咁畀心機做節目，喺職場一定可以突圍而出。除此之外，今日山羊座事業運強，可以放膽追尋夢想。

今日亦都係農曆七月初二，適宜祭祀、入學同移徙，最旺生肖係虎，屬虎嘅人人緣旺，可能會通過長輩牽線，遇到有緣人。男神吳彥祖就係屬虎，今年48歲嘅佢，擁有高顏值同高挑身材，近年主力喺美國影視界發展，早前同奧斯卡影后楊紫瓊，拍攝嘅美劇《西遊ABC》上映，呢排就展開亞洲行，最新一站返到香港，仲影咗好多自拍添。不過佢嘅低抄自拍，就令佢驚現三下巴，塊面都圓潤咗唔少，髮線仲有輕微向後移，不過佢自己話，想快啲喺香港拍戲，無論你變成點，大家一定會支持你，今日人緣唔錯，話唔埋真係有機會返嚟香港拍戲。另外今日屬兔、豬、龍、馬同羊嘅大家，事業運真係無得輸，無論做咩都會有滿意嘅結果。