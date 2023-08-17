荷里活男歡女愛　麥迪文戀上女神全靠呢位金像影后？

荷里活紅星出名「多戀事」，好多明星都因為合作而「戲假情真」戀上拍檔。其中原來也有一些鮮為人知的「星星戀」。

桂莉芙撮合麥迪文？

奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）曾於電影《芳心愛漫遊》（Emma）中飾演紅娘，原來現實生活中她亦愛做月老扯紅線。1999年，桂莉芙因合作電影《心計》（Talented Mr. Ripley）而與男星麥迪文（Matt Damon）結識並成為好友，在桂莉芙介紹下，麥與「女神」雲露娜維達（Winona Ryder）結識繼而相戀。不過最終2人拍拖幾個月就分手。2004年，麥曾重提與雲露娜的戀情並大讚她是好女人。而雲露娜後來亦在訪問中大讚麥好仔：「我好好運分手後仍然同佢感情好好。」

除了雲露娜之外，原來阿麥亦與另一女星美妮哉化（Minnie Driver）拍過拖！2人90年代因合作《驕陽似我》（The Good Will Hunting）而撻着過短暫時間。不過後來他因在節目中宣布分手而令美妮大為不滿，最終反面收場！

慧絲溫達絲般人細鬼大曾戀上「羅賓」

金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）最近又再失婚，原來慧絲未入行前曾與當時紅到發紫的男星基斯奧當奴（Chris O'Donnell）拍過拖！慧絲17歲那年獨自移居洛杉磯尋明星夢，並迅即與當時憑《女人香》（Scent of a Woman）爆紅的基斯奧當奴拍拖。基斯後來在超英片《蝙蝠俠與羅賓》（Batman and Robin）飾演「羅賓」，可惜近年他再冇任何佳作。