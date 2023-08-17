李幸倪獻打卡攻略　搭專屬叮叮講緣分

英皇歌手李幸倪獲公司揼本打造期間限定的專屬電車，車身除了有其靚樣，還有其愛貓的肖像。她歡迎歌迷任意打卡，並提供乘搭攻略。

李幸倪（Gin）加盟英皇後受到力捧，新歌《企好》獲公司豪花近6位數租了一架主題電車，圍繞港島區行駛作宣傳。得知專屬電車開動，她第一時間做乘客打卡，笑言：「梗係開心啦！自己好鍾意搭叮叮，平時如果唔趕時間都會搭叮叮，我諗呢排都會搵多啲藉口去搭！」

愛貓有份「上車」

Gin感激公司及同事為她籌備，更找來本地插畫師在車身畫上不同的動物，她說：「同事知道我好鍾意動物，諗住配合番我首歌名，畫咗好多唔同動物全部都『企好』晒！」電車另一賣點是她的肖像旁有其愛貓「杏仁糊」，令她開心不已：「我之前睇幅圖已經好鍾意，一路等緊架車幾時出嚟，所以出車嗰日第一時間去打卡，覺得真係好靚！」

她指這款主題電車全港只此一架，粉絲想乘搭都要睇緣分及運氣，但就提供攻略：「好似係Random路線，會一路咁轉，最穩陣可能係喺總站等，我諗點都會等到啩？呢個係我自己嘅攻略，哈哈！」她已決定找天帶同父母一同乘搭，因為家人都很喜歡搭叮叮。