趙麗穎激罕賣大包　上下全開鉛筆腿索過楊冪

內地人氣女星趙麗穎，唔止樣靚身材正，仲憑精湛演技奠定咗佢喺圈中嘅視后地位。而有着精緻美貌嘅佢，向來亦都喺唔少廣告代言嘅寵兒，未料原本計劃喺8月13日舉辦嘅南京彩妝代言活動，於8月10日卻傳出品牌方因擔心人潮過多，但又無合適嘅遷移地點，最後為市民安全着想無奈取消是次活動，並轉做線上直播方式，不過唔少粉絲對此舉都相當不滿外，仲有唔少一早買咗機票、酒店嘅粉絲大受影響，紛紛喺社交網抱怨及批評造成粉絲不必要嘅損失，對此趙麗穎亦喺社交網透露後續補償方法。

對此，趙麗穎嘅工作室亦喺社交網透露，受是次活動影響嘅交通、住宿損失，將由品牌方負責補償，申請名單亦會經過審核，確認無誤後再以私訊方式進行後續跟進。雖然活動未如理想，不過趙麗穎為彩妝品牌影嘅一系列性感靚相，仍然引嚟唔少粉絲激讚，只見身穿黑色Deep V長裙嘅佢，仲中門大空盡騷白滑美胸，下身嘅高衩設計更喺同樣搶Fo，鉛筆腿更直過楊冪，小露線頭嘅嫵媚打扮令唔少粉絲感慨：「終於捨得發了~還以為你留着過年呢！」、「這麼晚了才發，真的很佩服你。」認真等到海枯石爛。