一舞傾「情」　張智霖李承鉉公開放閃

男神張智霖（Chilam）年前參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》，與內地女星戚薇丈夫李承鉉，以舞台劇形式合唱《鳳毛麟角》，當時Chilam扮演一位正在雕刻的木工，而李承鉉則是他「創造出來的木偶」。兩人頭貼頭跳起雙人舞，李承鉉突然推開Chilam，放火燒他的工作台，然而隨着發條動力的消失，李承鉉倒地，Chilam邪魅一笑，木偶的生命也就此終結﹗當時的演出高達906票，成功震撼網友，這畫面至今依然是粉絲們的熱話。

自此Chilam與李承鉉發現分外投緣頓成了好兄弟，二人更未有因節目結束而減少聯絡。近日Chilam往內地公幹，第一時間抽空約會好友短敍，事後他於社交網晒出與李承鉉的合照，且留言﹕「來北京要見的人」，而李承鉉隨即轉發表示﹕「不管在哪一定見的人。」這則貼文頓時上了熱搜，不少粉絲留言大讚「哥哥」有愛，並祝福他們友誼長存。

Chilam昨受訪表示﹕「我同呢位好兄弟，大家嘅想法都好得意，經常有新嘅idea，彼此好欣賞對方。都有大半年冇見過佢嘞，難得去到北京梗係要約見面啦，如果佢嚟香港嘅話，我都會盡地主之誼，同佢見面及帶佢去玩。」