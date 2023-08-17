誠邀志願者參與COVID-19疫苗臨床研究

【特約報道】香港大學聯同港怡醫院誠邀志願者參與預防性COVID-19疫苗的臨床研究。本研究中的研究疫苗是一種新型DNA疫苗，即新型冠狀病毒DNA疫苗（簡稱ICCOV)。本研究由醫克生物3有限公司發起並資助。

這項研究的目的是評估ICCOV作為加強疫苗，在已接種兩至四劑滅活疫苗/mRNA新冠疫苗，或之前感染過新冠病毒的人士身上的免疫反應及安全性。研究將在設於香港黄竹坑南風徑1號的港怡醫院進行。

A.志願者需符合以下條件：

1.於接受研究疫苗前最少3個月已完成接種兩至四劑同源或異源的新型冠狀病毒滅活疫苗（科興克爾來福）或mRNA 疫苗（復必泰)。

2.沒有新型冠狀病毒感染史或在入組前至少3個月從新型冠狀病毒感染中康復。

3.年齡為18-75歲。

4.沒有對任何藥物或疫苗產生過敏反應（如風癞、濕疹、呼吸困雞、血管神經性水腫、腹痛）。

5.沒有嚴重長期病患（如血小板缺少症、免疫功能障礙、惡性腫瘤）。

B.志願者的義務

•整個研究所需時間約2個月，包括篩選期、疫苗接種及跟進訪視。

•每位志願者需要：接受五次深喉唾液樣本採集；接種一劑ICCOV；返回接種中心約5次以進行研究程序（包括抽血）

•志願者將獲發現金津貼以補償參加此項研究所付出之時間、所造成之不便及所需的交通費用或其他開支。

如欲素取更多關於這項研究的資料，請聯絡港怡醫院：

電話：6925 6281（來電時請說明ICCoV疫苗研究）

電話查詢辦公時間：星期一至星期五 早上9時至下午5時

電郵：pollpang@hku.hk

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