Britney Spears被傳衰偷食與老公鬧婚變

美國流行天后Britney Spears和健身教練老公Sam Asghari去年6月結婚，近日有傳2人已分居並準備離婚！

據知大約1周前Sam就懷疑Britney偷食的傳聞而吵大鑊，雖然冇證據證明妻子偷食但Sam仍然相信，於是雙方就此事而發生爭執。事後Sam已搬離愛巢遷往其他地方居住。雖然未離婚，但有知情者指「Sam入紙離婚係遲早嘅事」。據知2人的婚姻已出現問題數個月，近期Sam甚少在家過夜。而兩公婆亦不時有嗌交。Britney與Sam結婚前有簽下婚前協議書以保障她的財產。

現年41歲的Britney與29歲的Sam於2016年合作拍攝MV《Slumber Party》而撻着，去年4月宣布懷孕， 可惜佗B不久流產。而去年6月她們正式在女方位於洛杉磯的大宅拉埋天窗。

Britney之前經歷過兩段婚姻，2004年，她與青梅竹馬的好友積遜亞歷山大（Jason Alexander）在拉斯維加斯一教堂閃婚，結婚55小時後2人即申請撤銷婚約，後來積遜表示是Britney母親及經理人公司強迫之下才撤銷婚約。同年，Britney與舞蹈員奇雲費迪蘭（Kevin Federline）結婚，2人育有兩子。2人於2007年離婚。