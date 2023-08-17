緊隨貓貓步伐　玩遊戲越障礙最Fun

今個周末去到白爛貓及「HOKO」的所到之地大玩遊戲及忍者障礙運動。（互聯網）

有期待先有動力，又是時候諗定周末去邊玩好啦，繼小記話今個周末不如郁一郁，去到呢兩隻卡通貓的所在地，一齊打卡玩樂一條龍啦。

【白爛貓夏日大冒險】

注意注意，亞洲超人氣巨星喵白爛貓呼喚大家齊來「挑機」，事關其由即日至9月10日的逢星期六及日將在秀茂坪商場化身為旅行團團長，率領一眾好友臭跩貓、麻糬狗及那條魚，帶領各位「爛粉」們遊歷各個打卡位及互動遊戲區，參加者若順利完成各遊戲並獲得印章，更即可獲得白爛貓精美小禮品乙份。另外，若於指定日子消費滿指定金額，更可參加「貓貓擴香石工作坊」及換領「夏日限定白爛貓縮骨遮」，玩完仲有機會將它們帶回家。

【忍者充氣障礙樂園】

想比小朋友練下身手？不如到杏花新城由即日至8月27日呈獻的「杏運Summer Fun 2023」啦，活動不但可免費潮玩三大忍者充氣障礙樂園，包括「充氣三重跳跳球」、「眼明手快奪奪樂」（周六及周日限定）以及「充氣障礙賽闖三關」（周一至周日），8月20日還有由本地忍者障礙運動訓練團隊Sasuke Fitness的專業教練任教的「小忍者訓練班」，同日還有港版極限體能王Jackie Wong忍者障礙賽表演。另外，包括杏花新城在內的港鐵旗下7個商場都首次聯乘本地插畫師Oh Mankee（文盈），讓其原創角色三色飛天貓「HOKO」穿梭於其中，構成一個個精緻打卡位，超可愛。