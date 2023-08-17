新劇取景地有深水埗！趙寅成韓孝珠封年度最浪漫CP

改編自網絡漫畫的韓劇《Moving超異能族》雲集柳承龍、韓孝珠與趙寅成等星級陣容，內容講述隱藏超能力生活於現在的孩子們，與隱藏過去痛苦秘密的父母們，雙方共同面對跨越世代的巨大危險的超能力動作英雄故事。首7集上周於Disney+上架後好評如潮，更是該串流平台首度有劇集登上最具話題串流平台電視劇No.1。

首7集故事集中於異能人的後代，由金奉晳(李正河飾)與張喜秀(高允貞飾)的高中校園生活開始，二人知道對方同為異能人後互守承諾，慚慚發展出一段微妙的關係。昨日（16日）上架的第8、9集則講述上一代異能人擔任國家特工的過去，以及韓孝珠與趙寅成當年的浪漫相愛故事，2入各自擁有超強五感以及飛行的異能，雖然僅有2集，但兩位高顏值演員的感情線，卻獲網民大讚是今年最浪漫的韓劇CP，該兩集上架後隨即熱爆網絡。

劇集預告片更看到其中一幕以香港為背景，異能人趙寅成飛入香港與柳承龍執行任務，背後則有高樓爆炸，地點正是深水埗基隆街，讓香港觀眾有更高投入度！另外，原定昨午4時上架的第8、9集，最終延至晚上6時才更新，但串流平台未有解釋延遲原因，惹劇迷不滿。