王馨平即將開騷憶亡父王羽　爆曾被父親捧打鴛鴦

歌手王馨平(Linda) 將於9月假旺角麥花臣舉行演唱會，現為瑜伽導師的她，自感現時雖不如以前般活躍樂壇，但自信沒跟時代脫節，一直都有推出單曲，只是沒有宣傳，她謂：「我同內地歌手何乾樑合唱咗首廣東歌叫《時差》，喺內地攞過好多獎，仲有啲人唔係只叫我『別問我是誰』，我有首兒歌《生命有價》都好多人鍾意，好多2、30歲嘅年青人，都走嚟同我講首歌好聽，連幼稚園啲小朋友都識唱，首歌成日喺幼稚園、教會度唱，因為好正面，尤其疫情嗰時，佢哋話聽呢首歌就有能量。」

談及送給亡父王羽的新歌《威嚴背後》，她說因為疫情及種種原因，父親未曾聽過，又指父親是嚴父，和女兒關係較疏離，爸爸亦從未沒捧過她演唱會場，或讚許過她及兩個妹妹，記得在台灣考大學時，她明明考入理想大學，不過父親不滿意：「佢嫌我考唔到佢鍾意嗰個私立學校，但其實我考到嗰間官立學校，喺排名上更高，只係爸爸唔知。」

她還記得17歲時被父親發現初戀，結果被掌摑了一大巴，她憶述：「爸爸好嬲，忍唔住摑我，但我都繼續偷偷地同嗰個男仔拍拖，直至我讀完大學要嚟香港做歌手先分手，我聽後母話講，爸爸為打我而後悔。」雖然和父親不親密，但不代表沒有愛：「我聽過有位開餐廳嘅Uncle話爸爸睇見餐廳貼咗我好多海報，佢問Uncle攞咗好多再好珍惜咁帶走，我聽到好開心。」她亦多謝後母多年來的愛錫，指父親不懂和女兒相處，但因有後母的照顧，即使在反叛期，三姊妹都沒有學壞。