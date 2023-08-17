Mira Place Gimme LiVe 2023音樂節　「泡」擁音樂盛夏

【營業資訊】Mira Place年度音樂節「 Gimme LiVe 2023」將踏入11周年慶典，今年主題為「So LiVe So Good」，以疫情過後的音樂「LiVe」全方位打造沉浸式音樂體驗！四大主題音樂盛會、無限暢飲3大本地精釀美酒、大派超過HK$100萬現金禮券，與您一起「泡」擁音樂盛夏，Chill住暢飲聽音樂！

由8月5日起一連四個周末帶來四場不一樣的音樂節奏，更集合樂壇新世代音樂人，好似全民造星、聲夢傳奇和中年好聲音歌手包括人氣歌手炎明熹、JW王灝兒、許靖韻、全民造星V──Taco、力臻、G.Racie王君韾、中年好聲音冠軍──周吉佩（吉吉），以及坐擁過百萬粉絲的人氣抖音歌手──阿細等現場表演！今個周末繼續會有精彩Live Show，喜歡音樂的你絕對不能錯過！而致力發掘新晉音樂人的Mira Place，更帶來3場「Busking Nights」，陪大家在星期五傍晚齊齊Happy Hour，以音樂迎接美好周末！與此同時，場內亦為各位樂迷準備「So Cheers So Good」，入場觀眾可憑指定Gimme LiVe紀念杯或憑商場HK$100電子消費品嘗3大本地精釀手工啤、氣泡蜂蜜酒及雞尾酒，讓音樂與酒精完美交織，全方位「Chill」級享受！

在音樂節期間，Mira Place亦為一眾樂迷大派「Happy-LiVe-Pass」，總值超過HK$100萬商戶電子禮券及商場現金券！一掃遍布場內的指定宣傳牌QR Code、或於Mira Place網頁、App或商場社交媒體進入指定連結，每人即可獲贈高達HK$2,000商戶電子禮券！當中包括潮人必逛服飾店── OHIO以及HISSO HK$100現金禮券、扮靚姊妹最愛──研學美肌HK$500現金禮券等等，部分現金禮券更無消費限制！此外，於商場中庭掃瞄指定宣傳牌，更可獲HK$20商場現金券，各位粉絲聽歌之餘，更可盡情釋放埋藏已久的購物魂！

Mira Place Gimme LiVe 2023

日期及時間：Main Show──2023年8月19、26日 下午4時至6時

Busking Nights──2023年8月18、25日 下午5時至8時

地點：Mira Place中庭

Main Show門票換領方法：Mira Place會員可於Mira Place App內憑積分換領

Facebook / Instagram @miraplacehk