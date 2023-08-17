為頭家心力交瘁　張致恒自揭曾搵大耳窿疊碼仔借錢

藝人張致恒（Steven）同太太區燕雯（雯雯）成日明示暗示嗌離婚，被網友封「婚界KOL」，近日佗緊第4佗BB嘅雯雯更出post問「有冇地方介紹？」，疑似離家出走，加上有富二代網紅連環爆料指Steven四出問人借錢，兩公婆財政問題令人擔憂。

對於被爆料指控四圍借錢等傳聞，Steven今日（17日）凌晨發近千字長文炮轟，不甘被講網絡欺凌，Steven寫道：「我想講嘅係網絡欺凌呢件事真係好嚴重，一件完全唔關任何人事嘅事，竟然可以畀一位網紅隨意欺凌，第一樣嘢係我完全唔識得呢一個人，亦都對呢一個人冇興趣，但係佢就一而再再而三咁樣網上欺凌我一家，其實佢係想點呢？係想睇到我哋一家自殺定係點樣呢？」

Steven文中忽然低頭認錯，更自揭搵大耳窿疊碼仔借錢撐住頭家：「我張致恒係曾經做錯過，喺呢四年裏面，整個人迷失到唔識行前面嘅路，入咗行咁多年嘅我，唔係話放低就可以完全放得低，所以當我冇任何辦法嘅時候，由朋友到大耳窿甚至乎澳門嘅疊碼仔我都借過錢，用盡任何辦法去借，因為我唔知道我可以點做，但係我愈借就愈泥足深陷，我畀其中一個缺點就係當遇到麻煩事好容易就會選擇咗逃避，所以一直以嚟我都係做錯。」

Steven亦謂有咗小朋友之後，已經努力改缺點，但都難以改善困境，仍然入不敷支，不過都想外界可以收口，唔再欺凌雯雯及3個仔仔，因為佢真係好愛佢個家：「因為呢個世界總會有一啲x街想你死，講真…其實我真係好攰，一直以嚟死撐到依家，無非都係想見到小朋友快樂成長，曾經同朋友嘅聊天對話流出，我都唔多想回應了，首先第一樣嘢我冇用老婆嚟肉償，第二樣嘢我只係講我嘅小朋友當時未搵到學校，我好驚佢要讀特殊學校，並唔係嗰位網紅所講我個仔低b，第三樣我老竇佢一直都好擔心我，佢係曾經有將佢嘅生果金畀我做生活費，但係唔係個個月畀我，只係畀咗一兩次！最後我好想講，一直都好努力搵機會亦都用唔同嘅方法去搵錢，因為我真係好想還晒啲錢，無奈何收入都唔夠屋企嘅支出，所以一直都唔能夠還畀借過錢畀我嘅朋友，想同你哋講聲對唔住，我會盡我嘅能力用最快嘅速度還番晒畀你哋，至於網絡暴力同埋網絡欺凌我就冇計了，只能夠講你哋要x你哋要笑就隨便，但係我懇請你哋要笑嘅就笑我好啦，禍不及妻兒，你哋要鬧我可以企喺度畀你鬧，你哋要笑我亦都可以企喺度畀你笑，但係觸碰到我家庭嘅任何一個人我就冇辦法容忍，雖然我唔知我有咩可以做到，但係我都會用盡辦法去反擊，因為我真係好愛我個家！」