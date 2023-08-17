「蝦頭」楊詩敏晒黑Bra露半球　為舞台劇甘願化身做AV女優？

「蝦頭」楊詩敏曾參演過不少舞台劇、劇集、甚至電影，飾演過很多令人難忘角色，早前她曾對外宣布將於9月底舉行個人獨腳舞台劇，並大膽地一人分飾多角演出，近日終於推出宣傳海報，並正式公布舞台劇名。

從海報中看到，蝦頭大晒黑Bra露半球化身性愛博士，旁邊更寫上「引退、最後一彈、真實無底線、解除極限、失禁狂噴」等詞彙，乍看之下，猶如日本AV女優的新作封面，意識大膽。

經歷近年變幻無常的日子，蝦頭不斷思考人生及審視其演藝事業，演了半生，發現原來完全忘記了自己，所以今次她誓要創作一個屬於自己的代表作，以獨腳戲結合棟篤笑的形式，將最真實的自己呈現畀大家，並表示以她現在的年紀，仍有心有力去做創作和演出，絕對是好命，因為能夠做到好的作品和觀眾分享，是件開心以及幸運的事。

朱鑑然、唐詩穎、吳沚默、連詩雅等一眾好友均有留下心心眼兼笑到漂淚的表情圖案，而黃建東更留言表示：「我都估到個poster冇咁簡單㗎喇 so sexy, baby!!!」而不少網友看到海報後，均大讚海報有很大的視覺衝擊，又指蝦頭又索又正，有部分更留言號求番號，十分爆笑。