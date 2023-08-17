靈敢侶情：好事傳千里

有時，真的好難怪服務業有脾氣，實在有不少客人習慣用不同方式、去問同一個問題。

我在食肆、產品商店、坐車等等，已不知見過多少次，就以上星期為例，一位客人走入一家餐廳，指着菜牌問知客：

「呢啲可唔可以拎走？」

知客有禮地回答：「唔得呀，要堂食。」

客人：「即係要喺度食？」

知客：「係呀，只可以喺度食。」

客人：「唔可以外賣？」

知客：「唔可以呀，只可以堂食。」

客人：「即係要落嚟食？」

在沒有語言不同、沒有溝通障礙的情況之下，相信各位讀到這裏，應該已經翻白眼，但當服務業的，要不忍受，要不還口然後分分鐘被拍視頻傳上網被公審。

最後，那位知客EQ奇高、笑容滿臉地說：「你咪落嚟食囉，我哋又可以見下你吖嘛！」

但EQ奇高的人，社會上真的沒有太多。

社會存在怨氣，市民更應該守望相助，所以，如果對方做得好的，我一定出力大讚，就如上星期試了一家新餐廳的外賣，很好吃，我馬上致電請職員替我跟廚師說多謝。另一次，我在網上買衣服，該客戶服務員非常用心地替我檢查尺寸，我就主動問他：「我可以從甚麼途徑去讚揚你，而又對你最有幫助？」

試想，假如你工作時，做錯了必被大罵，但做得好就沒有人提及，在「好事無人理，醜事傳千里」的氣氛之下，你還會用心去做嗎？如果大部分人都不用心工作，最終受害的，必定包括你和我。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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