大S怒告洩個人資料　汪小菲急抵台出庭：一點家務事

台灣藝人徐熙媛（大S）前年與前夫汪小菲離婚，雙方為離婚協議費用，多次於網上互相指控及爆料，當中汪小菲為自證清白，曾公開2人離婚協議書，大S不滿汪小菲未隱匿其個人帳號、住家地址等個人資料，控告汪小菲涉嫌違反《個人資料保護法》，台北地檢署今日（17日）二度傳喚汪小菲出庭應訊。檢方訊後無保請回，庭訊至中午結束，汪小菲離開北檢時，面對媒體堵訪，僅淡淡說：「一點家務事，不要浪費社會資源。」

大S同汪小菲2021年結束10年婚姻後，汪小菲同母親張蘭於社交網上針對房貸等金錢問題指責大S，大S回應台北層樓係佢自己買，汪小菲去年12月3日貼出二人離婚協議書。但大S不滿汪貼出離婚協議書上，未隱匿佢嘅住址、銀行帳戶等個資，控告汪小菲涉嫌違反《個資法》。北檢受理後，今年5月間首度傳喚汪小菲到案說明，訊後請回，8月7日再傳喚大S釐清案情時，大S疑因擔心出庭一事曝光，臨時委由律師到北檢遞狀請假，檢方今是第二度傳喚汪說明。

不過汪小菲凌晨未出庭前，就有感而發post文，感性透露佢對於曾以大S命名嘅「S Hotel」唔會忘記：「我會好好把她照顧好」，但後來佢就將文章刪除。