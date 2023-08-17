Plastic Thing為食妹化身成冬甩於百老滙登場

【營業資訊】火辣辣的夏日已經來臨，百老滙首度聯乘本地人氣插畫Plastic Thing推出多款夏日戶外必備好物，更以大熱甜點─冬甩為設計主題，讓開心貪吃的為食妹帶你探索不一樣的夏日「DONUT WORRY」之旅！即日至11月30日，凡購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定Plastic Thing限定冬甩主題造型禮品乙份。數量有限，送完即止。

百老滙聯乘Plastic Thing推出一系列冬甩主題造型的獨家禮品，以充滿夏日氣息的湖水藍及粉紅為顏色主調，配上圓碌碌的為食妹及冬甩圖案，絕對是與家人朋友一起打卡遊玩的夏日必備品。當中最為人矚目的必定是冬甩造型大水泡，水泡印上為食妹和女神齊齊拿着冬甩的貪吃樣，伴你一同泡於水中消暑，享受夏日HAPPY DONUT TIME！

此外，百老滙同時準備了與冬甩造型大水泡配襯成一套的冬甩造型沙灘墊及充氣梳化，充氣梳化採用柔軟的面層物料，充氣後就能夠讓你舒適躺臥，不論放置於草地或沙灘，都能提供一個舒適的休息空間，讓你可以輕鬆放鬆身心，與家人朋友聊天、享受美食，感受絕佳的夏日「躺平」體驗。

今次聯乘系列亦推出夏日常備的折疊傘及可摺疊水樽，雨傘以披上布滿色彩繽紛的彩針冬甩奶油為設計，配上化成冬甩的為食妹和女神圖案，讓你於陰晴不定的夏日都有為食妹和女神為你遮光擋雨。摺疊水樽同樣以披上布滿彩針的冬甩奶油為設計，水樽於空瓶時可折疊成冰球大小，小巧便攜，是夏日戶外遊玩的理想之選， 其他禮品同樣以Plastic Thing冬甩造型為設計的碗、餐具套裝及杯，為大家注滿甜蜜和快樂。