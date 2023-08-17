《披荊斬棘3》名單曝光︱林志穎剖白車禍歷程　揭參賽原委

台灣藝人林志穎向來都有「不老男神」嘅美譽，可惜自去年7月發生車禍後，神仙顏值就頻頻傳出「崩壞」情況，除咗妝容變成黑暗風格、望落變兇狠外，就連臉部表情都被指變得僵硬，眼皮厚重無神，而隨着愈嚟愈多嘅爭議，林志穎今日（17日）更首度因應車禍事件，喺社交網長文剖白。

林志穎喺社交網直言：「那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的。」並感謝一路以嚟家人嘅不離不棄及照顧，雖然目前仲要繼續物理治療，不過來自家人嘅關心，就已經令佢深感幸福。同時，亦坦言自己復出原因：「人生沒有走不過的路，沒有過不去的坎，現在沒有機會，不代表未來不會被看見，只是看你如何面對它。」字裏行間都感覺到滿滿嘅正能量，真不愧係演藝圈嘅頂流男神。

另外，隨着內地選秀真人騷《披荊斬棘》第3季嘅主題曲MV曝光，打頭炮嘅林志穎更令唔少粉絲深感期待，而林志穎亦喺社交網分享道：「當我踏上這個舞台，自己知道每一次的演出要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前，雖然不知道自己是否能夠持續承受，或許大家下一次就看不到我站在這舞台上，但至少我努力過，這也是我的信仰，不斷告訴自己『歷經風雨從心出發』」並附上後生時嘅黑白相，林志穎嘅真情剖白亦引嚟唔少粉絲留言打氣支持。

值得一提嘅喺隨着《披荊斬棘3》MV曝光，除咗有打頭炮嘅林志穎驚喜登場外，仲有瘦子（E.so）、藍正龍、王耀慶、蘇見信、唐禹哲、「八三夭」主唱阿璞、品冠、李玖哲、張棟樑及許紹洋，10位台灣當紅歌手有份參加；至於其餘嘉賓亦有胡彥斌、陳楚生、張遠、王櫟鑫、徐良、胡兵、關智斌、馬伯騫、羅傑夫、伯遠、魏巡、寶石Gem、陸毅、鄭嘉穎、蘇小玎、蔡國慶、彈殼、Jawn Ha何展成、馬曉龍、魏哲鳴，認真陣容鼎盛。