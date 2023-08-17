港姐2023︱王敏慈金雞獨立最標青　黃泳嘉靠「吹笛」搶Fo

《2023香港小姐競選決賽》將於本月27日舉行，16位候選佳麗嘅特訓亦不知不覺間嚟到最後階段，而隨着各位佳麗嘅特訓練習進行得如火如荼，今日（17日）官方亦喺社交網晒出16位佳麗嘅才藝練習短片，可以見到各位佳麗各出奇謀努力搶Fo，除咗有唱歌、跳舞演出，仲有長笛、鋼琴、古箏，不過最吸睛嘅莫過於小學必備嘅牧童笛。

提起牧童笛，相信唔少人都學過吹生日歌，而喺短片所見嘅2號黃泳嘉（Jessica），真心講句仍然仲有好空進步空間，不過好彩嘅係都勉強聽得出係《My Heart Will Go On》嘅旋律，望住努力認真唔走音嘅黃嘉泳，真係令人忍唔住會心一笑，諗返細個音樂堂嘅畫面呀！

而細細個就古箏10級嘅17號王敏慈（Lovelle），才藝表演環節中則以真功夫迎戰，大騷快如閃電嘅「彈指神功」外，近乎180度嘅拗腰動作及金雞獨立，同樣令人睇到嘩嘩聲；至於同樣大熱嘅9號潘明璇（Michelle），亦以鮮艷嘅古典造型亮相，舉手投足間充滿優雅氣質之餘，就連四肢協調力都相當震撼眼球，結尾嘅心心手勢同燦爛笑容，真係冧暈唔少觀眾。

另外，3號鄧凱文（Eris）及8號姜依宁（Jenny），就巧合咁都係揀咗性感舞蹈做才藝表演，其中鄧凱文嘅櫈仔舞就相當有睇頭，腳踏高踭鞋襯黑色短褲嘅佢，激騷迷人美腿，可惜令人更印象深刻嘅都係佢努力表現出嫵媚嘅女人味，但又忍唔住自己笑場，不過甩轆嘅論盡反應都一樣咁可愛呀！而值得一提，眾多舞蹈表演中，就以5號梁倩淇（Debbie）最具創意，踩住Roller大跳扇子舞嘅佢，整體展現出佢驚人嘅協調力、腰力及腳骨力外，就連最後嘅劈腿動作都相當完美，認真「一舞傾城」。

最後，都有唔少候選佳麗揀唱歌表演做才藝應戰，其中近日是非多籮籮嘅15號莊子璇（Hilary），更喺相當有機心，一身學生妹Look着百摺短裙嘅佢，更喺盡晒自己「可愛」嘅優點，表情多多。至於4號王怡然（Lynn），同樣揀唱歌做才藝表演嘅佢，則以一身粉色造型亮相，並以Ukulele自彈自唱《Barbie Girl》，整體演出相當完美外，更係準備充足。