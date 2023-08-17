【日本旅行】亂棄行李箱犯法？日本正確「掉喼」步驟

大家日本旅行，購物買到「爆喼」是常有的事，大不了再買一個又新又大的行李箱，換箱載回程便可。不過問題最大，不是買新喼，而是如何棄舊喼。跟香港不同，在日本棄置行李箱，是要徵收大型垃圾費的，假如把行李箱棄置路邊，捉到可會被罰款1,000日圓（約55港幣）或最高監禁5年。

日本大型垃圾定義

日本是如何定義大型垃圾？旦凡直徑超逾30cm，又或長度超逾1米棒狀的廢棄物，都屬於大型垃圾。日本大型垃圾棄置方式，和一般生活垃圾是不同的，大型垃圾必須經電話或上網預約收運，並付費清運。

棄置大型垃圾步驟

（Step 1）上網搜尋居住區域的大型垃圾受理中心。

（Step 2）致電或上網預約清運日期。

（Step 3）到指定商店購買正確金額的大型垃圾處理券貼紙。

（Step 4）大型垃圾正確金額可參考各區大型垃圾受理中心網站，一般由200日圓至2,800日圓（約11至154港幣）不等。

（Step 5）在處理券貼紙上寫上聯絡名字和清運日期，然後貼在要廢棄的大型垃圾上。

（Step 6）在清運日期當天早上8點前，把大型垃圾放在指定地點。

機場回收行李箱方法

由於預約棄置大型垃圾手續又多又花時，不太適合外國遊客使用，故此旅客一般可先問所住酒店，能否代勞棄置行李箱。另一方法是到關西、成田機場處理，因為日本在這兩個機場，都有設有「行李箱回收再利用服務」，旅客只要出示機票及護照，機場便可代勞處理。但請留意，成田機場回收服務是有開放時間限制，而且要約1,100日圓（約61港幣）收費；而關西機場就24小時服務並費用全免，所以千萬不要再在機場，亂棄置行李箱了。

關西機場

成田機場