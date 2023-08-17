Marf做模擬表情喪NG　嗌粉絲做定心理準備

由COLLAR成員邱彥筒（Marf）、P1X3L成員歐鎮灝（George）和及葉振弘（Marco）等主演的ViuTV劇《那年盛夏我們綻放如花》今午舉行宣傳活動。一眾演員學生打扮劇透，場面熱鬧，而導演陳健朗則半開玩笑指時間與資源不足，有改善的話劇集質數應該會更好，有關方面則指除電視版本外，倘會於網上推出足本版，供劇迷原汁原味重溫。

Marf受訪時表示新劇特別開了個群組，與粉絲互動及玩遊戲，又指劇集有懸疑兼血腥，叫粉絲做定心理準備。談到今次拍劇最難忘的事，她答道：「最擔心係要做模擬表情，驚自己嘅情緒都唔到位，其實演戲時前面根本冇實物，好考幻想力同後期製作。（NG多唔多？）導演本來要求每場最多3 Take，但有時遇到啲技術上嘅問題，或者演員情緒未到位，都會再嚟過，我梗係試過NG多過3次。（佢話時間資源唔夠。）最健康嘅培育環境梗係錢同時間都充足啦，我就覺得喺有限嘅嘢中見到大家嘅用心，咁如果資源充足啲，我哋呢個題材一定會拍得比較好。」

提到互動遊戲中要鬥不回覆短訊，問Marf覺得自己機品如何，她坦言：「做得呢行收短訊都係壓力，如果太攰我會選擇唔睇住先。（COLLAR中邊個成日唔覆機？）一定唔係我，但邊個就唔講嘞。」