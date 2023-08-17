【早鳥優惠】應節月餅新品驚喜玩味

每逢中秋倍思親，自問為食的，在中秋佳節最思念的一定是各款月餅，今年仲有不少品牌推出得意玩味又好味的月餅款式，最啱追求高質又鍾意新鮮感的巴絲打。

最鮮的橫行蟹味

有無想過蟹肉都可以做月餅？神燈海鮮酒家今年就創意十足地炮製出「金蟹皇麻糬月餅」，用上大量鮮味大閘蟹肉混合香濃蟹膏製成的蟹黃油醬包住彈牙麻糬而成，零舍鮮味，配合蟹仔外形，萌趣又滋味。最盞鬼的地方是蟹形月餅真的有「心」，選用台灣糯米等材料製作而成，口感細膩綿密又彈牙，加上奶黃餡料帶奶香之餘又散發陣陣蛋黃甘香，帶來鮮中帶鹹及點點甜的獨特味道，蟹迷又點可以錯過呢！全新月餅的禮盒設計別具中秋的詩情畫意，飾上兩隻玉兔繞月追逐，並配上《水調歌頭》詩句，表達了中秋對親人的思念與美好祝福，於月下團圓共享好時光；全新口味月餅只限量供應300盒，於即日至9月14日期間設早鳥優惠，愛嘗鮮的巴絲也別錯過！

森林禮盒手挽箱

有全紐約「最美味」朱古力美譽的MarieBelle New York今個中秋帶來限定的「月夜．手工月餅禮盒」，配上全新高貴優雅的手挽森林禮盒設計，森林綠色為主調，配上精緻的歐式復古飾線與一輪皎月的形態，再以金屬手環和鎖扣作功能性的點綴，打開是4個鏤空設計的小盒，放置有「手工流心朱古力海鹽月餅」和「手工流沙奶黃月餅」口味月餅。師傅用上優質的法國和日本食材、用上品牌特有的香濃朱古力或具有濃濃蛋黃香又綿滑的奶黃製作，只需加熱，即可在視覺和口感上享受月餅流心滋味。禮盒及獨立個裝均由即日至8月31日前推出早鳥75折優惠。此外，品牌亦推出4款中秋限定圖案及口味的經典Ganache 軟心朱古力，並於中秋前夕，首次於香港開設Pop-up Store限定版罐裝自選朱古力豆自助區，設有多達10款極高人氣朱古力豆口味，可選擇口味有鹹香、純甜、果味、脆心等，可按喜好自由配搭，為節日添上甜美可可樂章！

星光投影添浪漫

洋溢滿滿法國風情的agnès b. CAFÉ趁中秋佳節帶來全新的中秋節月餅禮盒，除了經典的奶黃及香濃朱古力味外，今年就有全新推出的草莓乳酪口味，細滑柔軟的乳酪餡夾住雜草莓乾，平衡有致的酸與甜清新細膩，莓果乾亦添加嚼勁，層次豐富又別具口感；年輕人及小朋友最Buy！禮盒用上鮮橙色，並以璀璨星火圖案作設計主題，為佳節獻上祝願與心意。最特別的地方是今年品牌別出心裁地製作了星光投影燈，只要轉動投影燈前蓋，就能投射出品牌的經典圖案及心形、星光等圖案，為傳統佳節添上一抺法國浪漫情懷。禮盒有4件及8件裝款式，後者除有3款口味月餅外，還附上玫瑰大吉嶺紅茶茶包一罐，與親朋好友齊齊歎杯茶食件餅！由即日至9月3日以指定信用卡或支付平台預訂，可享早鳥88折優惠。

雲集多款萌趣月餅

咪以為月餅只是長輩至愛，近年的奶黃、朱古力、乳酪等新派口味加上萌趣外形，備受小朋友及年輕人歡迎！想一次過大手選購適合巴絲打及小朋友的萌趣造及口味的話，今年7仔預購或許是不錯之選。平台由即日至8月22日準備了多款高質人氣月餅及禮盒，包括來自台灣的經典品牌微熱山丘全新雙口味月餅禮盒及綜合禮盒、迪士尼100周年唐老鴨或史迪仔奶黃酥、Monchhichi 50周年手工奶黃月餅、百變小櫻 25周年手工奶黃月餅、Minna no tabo/Kerokerokeroppi手工奶黃月餅及和風袋套裝、美少女戰士金沙手工奶黃月餅，仲有最近大熱的治愈系萌貓mofusand月餅禮盒等，連動漫迷都可以入手喜愛的口味及款式呢！當中的人氣王之一的mofusand月餅禮盒，有兩件及4件裝款式，前者配有一個抽屜盒作包裝，附有一套叉子套裝連袋及碟；後者同樣配上抽屜盒以及靚靚小袋子和一套叉子套裝連袋子。

好玩走馬燈加藍調

連鎖咖啡店星巴克每年中秋均會推出自家月餅禮盒，今年亦不例外，帶來全新的「月餅亮光走馬燈禮盒」，用上人氣的焦糖咖啡、焙茶及燕麥奶炮製出3款創新口味的流心焦糖咖啡月餅、焙茶黑芝麻月餅和燕麥奶奶黃月餅，以及免費中杯裝手調飲品電子券。禮盒以走馬燈作設計靈感，在星河皎月之下，由品牌經典的美人魚帶同飲品，與月兔一同賞月，只要點亮及上錬，旋轉走馬燈就會走動，為中秋夜添上獨特光彩。此外，品牌為中秋佳節同步推出Super Moon and Bunny系列，有隨行杯、凍杯、咖啡杯等共16款特色杯具，以湛藍夜空為主調，並描繪了圓月和玉兔，寓意人月兩團圓，為花好月圓月添加節日氣氛。