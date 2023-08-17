賈曉晨疑進食「迷幻菇」中毒　拒絕求醫靠飲水自救

現年40歲的JJ賈曉晨2016年與樊少皇結婚，她誕下囡囡「小飯兜」和「小飯團」後便長居內地專注家庭，早前她難得回港拍劇後，又匆匆趕回內地陪伴女兒放暑假。近日卻在社交網晒出一張圖並問網民「我剛剛吃了這個牛肝菌，現在惡心、頭暈，我是中毒了嗎？是我煮的方式不對嗎？我煎了10分鐘左右，有沒有有經驗的朋友？」不少網民都表示她是中毒了，叫她快去醫院，但她卻回覆指去醫院太耽誤時間，留在家中能否自我康復。

翌日她再度發文表示自己情況已經好轉，並解釋自己食完蘑菇後感不適，但家裏其他人卻沒有問題，而自己最後因太忙碌未有去求醫，「行李沒收拾，很多事情還沒做，兩個小孩哭哭鬧鬧的，我就邊考慮去不去，邊喝水，大概喝了4000到5000毫升的水，才開始想吃東西，於是又吃了一大堆東西，主要是面食和水果，結果到了晚上就好很多了。」又提醒大家一定要徹底煮熟蘑菇先好食。

網民表示服食牛肝菌中毒可大可小，或會引致腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱、四肢麻痹、惡心和嘔吐等。賈曉晨今次煮食時間太短，未能有效分解菌內毒素，嚴重者會產生幻覺，感覺似吃了毒品搖頭丸，中毒者甚至可能出現「小人國症」，眼裏看到的全部縮小。根據專家建議，進食了這種「迷幻菇」的人可大量飲水以稀釋毒素，並應帶同食剩的菇菌盡快求醫。