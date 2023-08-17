本日日本：企喺度午睡　竟然好醒神？

現代人經常捱夜，普遍都有睡眠不足的問題，導致白天專注力不足，工作效率變差，這時候一杯咖啡或短暫的午睡或可幫到手，日本雀巢咖啡（Nescafe）因此得到靈感，於原宿店2樓推出「雀巢睡眠咖啡 × giraffenap立睡體驗」服務，於8月22日至9月17日期間限定登場。店內會提供兩種不同風格、共4座的站立式睡眠包廂，分別為純白簡約的Spacia款以及木質素材的Forest款，外觀就像公共電話亭，每次可以體驗30分鐘或60分鐘。或者你會問，站立着如何入睡？放心，包廂內的設計專為站着睡眠而設，於腳掌、小腿、臀部、手臂和頭部等部位都設計了軟墊來支撐身體，聲稱比在辦公桌上趴着睡還要舒服，並減輕對腹部產生的壓力。此外，雀巢認為在小睡前先飲咖啡的話，睡醒後會更精神，所以參加這個活動的朋友可獲得Nescafe Gold Blend 無糖咖啡」，可依照喜好選擇凍飲或熱飲，將會去東京旅行的朋友，可考慮會否在此叉個電再Shopping！費用方面，30分鐘使用睡眠包廂（＋1杯咖啡）收費825日圓（約HK$45）、60分鐘使用睡眠包廂（＋2杯咖啡）收費1,650日圓（約HK$89）。