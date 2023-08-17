無綫小花鬥童星　暉哥大戰小迪你會點揀？

近日於討論區有網民發起討論，「在台港女」暉哥Vs小迪，你會怎樣選?兩位均屬本土出產的美女，同樣身材勁爆。這個問題就如世界十大難題一樣，IQ有160的愛因斯坦也未必可以回答。

首先介紹第一位選手，人稱「暉哥」的林映暉。擁有E級上圍的她，求學時期已赴台灣深造，2020年於社交平台上開啟個人平台拍片。今年24歲的她，更加入無綫電視台灣製作中心，主持不同節目。

第二位選手就是小迪，冼迪琦。她年幼時便以童星身份在TVB出道。當年憑着無綫劇集《律政新人王II》中的「馬國明養女」為觀眾留下深刻印象。近年轉戰台灣，身懷D級上圍的她除推出寫真之外，更當上AKB48 Team TP成員，大受觀眾歡迎。

兩位身經百戰，戰績彪炳，現在看看網民有何高見。有人指「有冇咁大啊」？有人就直接說「小迪完勝」。但這位師兄就說了句公道說話，指「畀多少少圖嚟望望再決定」。

其實在帖子中就輕易看到，票數是一面倒的。216比1632，由小迪大比數領先。但我認為「暉哥」林映暉毫不輸蝕。除完美的魔鬼身材之外，她平時對答有鼓傻勁，有女朋友的善良氣質。不少師兄也表示，如果有這類型的女朋友便三生有幸。