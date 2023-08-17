鰂魚涌競技場　忍者運動挑戰極限

位處港島東的鰂魚涌商住兩旺，當中的工商大廈更臥虎藏龍，藏有不少另類玩意。好似專為競技愛好者而設的Sasuke Ninja Park，提供30個障礙物考驗玩家的平衡力、身體協調、核心力量及攀爬技巧，訓練大人細路成為忍者戰士（Ninja Warrior）。同區還有兩間另類運動競技場，讓各位一展身手，一於趁假日玩盡鰂魚涌！

訓練忍者 循序漸進

Sasuke Ninja Park是一間「忍者運動」訓練場所，創辦人稱靈感來自日本電視節目《Sasuke Challenge》，參加者需要挑戰一系列障礙物闖關。他們有感香港缺乏這類設施，遂於去年投資300萬港元成立這場所，全場佔地3,455平方呎，提供多達30個障礙物，現已開設常規忍者訓練班，透過循序漸進的體能訓練，助玩家掌握箇中技巧。

忍者運動看似經常「爬上爬落」，其實跟攀石大有不同，玩時講求身體擺動、手眼協調、跳躍技巧、攀爬握力等，而且必須極度專注，否則失手一次就會出局。場內障礙物的難度有深有淺，較易有Four Step，玩家需高速跳過4個斜台，具一定平衡力就玩得到，不妨借此熱身。地獄級有Cliffhanger，玩家要單靠手指在木條間攀爬，極度考驗指力和握力。負責人稱，這項運動對柔韌度要求較高，想玩得叻就要多拉筋，若果身體有舊患就要先向教練披露，以免運動過程中受傷。

網址：sasukeninjapark.com

同區彈跳攀爬 考身手講技術

彈床入樽玩閃避球

想在鰂魚涌扮忍者跳來跳去？同區的Ryze彈床樂園佔地18,000平方呎，場地由約50個相連的彈床組成，彈力及難度各有不同，還設有不同主題區域如籃球區、閃避球區等，玩家可利用彈床一嘗花式入樽滋味，或者約埋朋友玩閃避球喪跳鬥閃。至於海綿彈床區的海綿足有6米厚，不妨以空翻或跳水姿勢插入其中。近年亦新增忍者競技區，設施包括盪繩、網陣等，還舉辦了「Ultimate Ninja Course」訓練班，讓各位一嘗忍者滋味。

網址：ryzehongkong.com

室內攀石主題樂園

Verm City號稱是全港唯一室內攀石主題樂園，佔地20,000平方呎，大家可歎住冷氣盡情攀石。場內設有19款攀登項目，例如4.5米高攀石牆、6米高垂直滑梯、13條梅花樁、層層疊，以及波波球、冰棍、計時牆等，種類相當豐富。它更設有全亞洲第一面Augment Wall攀石牆，利用程式配合影像投射，把遊戲及攀石二合為一，增添互動樂趣。

網址：vermcity.com