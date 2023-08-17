出po價448萬！Lisa殺入全球女歌手社交網吸金榜

近日有海外機構公布「2023年社交網贊助貼文收入」Top 15女歌手排名，多達4.2億追蹤者的美國天后Selena Gomez，以每個po袋1,989萬港元高踞No.1；美國天后Ariana Grande亦有逾3.7億粉絲追隨，並以每則貼文袋約1,762萬港元屈居亞軍。緊隨其後的兩位美國天后分別是每個po收費約1,466萬港元的Beyonce及1,248萬港元的Taylor Swift。排名第5至12位依次是歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、美國饒舌天后Nicki Minaj、流行樂壇天后Miley Cyrus、美國天后Katy Perry 、饒舌天后Cardi B、美國女歌手Demi Lovato、樂壇天后Rihanna及Billie Eilish。

躋身第13位的韓國勁爆女團BLACK PINK成員Lisa，則是唯一打入榜內的K-Pop歌手，社交網累計多達9,690萬粉絲，是現時擁有最多人追蹤的韓流歌手，每則贊助貼文收費約448萬港元。英國歌手Dua Lipa及哥倫比亞天后Shakira則分別以415萬及411萬港元位列第14及15位。

另外，去年10月展開世界巡唱的BLACK PINK，日前在美國新澤西州開騷，美式足球巨星Tom Brady的女兒亦是她們的粉絲，Tom特地帶囡囡一同捧場，更興奮展示父女與4位成員的合照。BLACK PINK亦宣布將於下月16及17日在首爾舉行兩場演出，為是次世巡劃上完美句號。