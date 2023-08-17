艾妮難忘日本開工忙爆：完全係有錢冇掟使

Hi-Fi靚聲女歌手艾妮（Elly）最近推出新大碟《TOKYO BLOOM》，全碟於日本錄音，碟內收錄其中三首歌曲《報復式浪漫》、《記憶棉》及《想見你想見你想見你》MV亦於日本拍攝，《記憶棉》MV今日正式上架。Elly表示這次是最難忘的一次MV拍攝：「嚟到日本，我以為係春天嘅時間，所以我係着咗短袖衫嚟，我係絕對唔夠衫，每一次拍攝係好凍，同埋我拍攝嘅衫全部都好薄，基本上係完全保唔到暖，所以我覺得今次嚴冬嘅拍攝對於我嚟講係非常之難忘。」

Elly因為要錄音又要拍MV，在當地逗留超過兩個星期，出發前她預備不少美容用品帶到日本，不過最後無用武之地：「因為我唔係一啲好容易瞓到覺嘅人，我又好驚唔可以喺一個好好嘅狀態下拍攝，所以我就準備咗一啲發熱嘅眼mask，諗住可以好瞓啲，但我發覺原來每一日拍攝嘅行程實在太過多啦！返到酒店係即刻瞓着咗！所以呢啲其實係唔使用！」Elly又自爆帶備充足銀彈準備掃貨，但「下場」跟她的eye mask一樣：「今次嚟到日本我係帶咗好多錢，但係冇時間用，完全係有錢冇掟使。」

她又預告《想見你想見你想見你》MV會於日內推出，提到這首歌的MV，她分享一則趣事：「我哋每次去到唔同嘅場景，都好希望capture到好多好靚嘅畫面，所以我哋通常都Overrun半個鐘至1個鐘。但嗰日因為係租cassette舖嘅場地，負責人最尾嗰1分鐘就趕晒我哋出舖，唔畀我哋繼續拍攝，但好好彩我哋最終都完成到。喺呢件事上面，我發覺日本人同香港人嘅守時觀念真係差好遠！」