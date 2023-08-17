台灣21歲AV女優曾被家暴性侵　成功考入台大威到盡

台灣21歲AV女優魏喬安，早前喺社交網晒出獲國立臺灣大學錄取嘅登記畫面，興奮宣布自己嚟緊下個學年，即將入讀國立大學，並喺社交網搞笑自嘲：「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生。」不過事實上，魏喬安本身都係一位高材生，可惜遇上家暴及被老師性騷擾，生活先發生咗劇變。

魏喬安先喺社交網晒出宣布入讀國立大學嘅人類學系，並直接向廣大網友解釋道：「不用問我唸人類學要幹嘛，只是因為我喜歡我有興趣，你不唸人類學難道就知道你的人生要幹嘛了嗎？」而魏喬安充滿勵志嘅故事，亦喺社交網掀起極大嘅回響，引嚟唔少網友關注外，仲有網友喺社交網晒出魏喬安嘅求學歷程，本身係學霸嘅佢中學時期仲喺英文辯論校隊成員之一，可惜隨着家暴、校隊老師性騷擾等事件發生，魏喬安嘅身心健康狀況都大受影響，最後更迫不得已休學一年休養：「中學唸5年最後還是沒唸完，所以現在21歲還在考大學。」

至於下海拍AV賺錢，魏喬安直言主要因為「個人興趣」、「職業環境及報酬」以及「個人理念實踐」呢3個原因：「進入這行可以透過挑起他人性慾而獲得成就感，加上工作時間彈性、薪水高。」除咗可以帶嚟豐厚收入外，仲有時間可以比佢繼續讀書，如今亦終於如願以償考上知名大學，相當激勵人心。