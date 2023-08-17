古天樂化妝皮膚敏感真爛面　張智霖慶幸用廣東話拍攝

影帝古天樂、張智霖、胡杏兒、周秀娜、洪天明等，今晚（17日）為演出電影《暗殺風暴》進行首映。 在戲中一人分飾三角的古仔戲中要化上爛面妝，他說：「個化妝好幫到角色演出，因為一個人要做3個角色。」講到化特技妝可會變成真爛面？他說：「嗰陣夏天，所以都積晒汗，啲膠水都會令皮膚敏感，不過，都OK，開工都要風扇吹住，同埋成日要補妝。」

張智霖指戲中除了有不少動作場面，自己亦有長對白演出，慶幸以廣東話拍攝，已經較容易。而與古天樂則有在機場倉庫有追逐動作場面，但已經合作多次，默契十足。問到兩人拍攝動作戲可有受傷，張智霖說：「咁又冇。」古仔則笑說：「冇，我功力深厚。」電影是在疫情前拍攝，張智霖指因為是改編自網絡小說，故題材也沒有脫節感覺，早前已到北京、廣州謝票，希望有機會再到其他方謝票。

杏兒雖然是客串演出，戲份不算多，主要在張智霖的幻想世界中出現，但拍攝時也幾乎被Chilam臨時「交波」考起，她說：「有場戲原本有段長對白係Chilam講，但對戲嘅時候佢突然同導演提議，不如呢段對白畀我講會適合啲，於是就要即即刻背呢段對白，都好大壓力，好彩都冇乜NG，拍咗一兩次就完成。」 周秀娜在戲中飾演鑑證科人員，雖然戲中對屍體多過對人，但拍攝時亦試過被道具屍體嚇親，以為是真人，嚇到個心離一離，認真逼真。